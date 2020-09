"Un'altra partita ed un altro record per Cristiano Ronaldo", scrive la Juventus su Instagram: "450 gol nei top cinque campionati europei". Nessuno come il campione portoghese della Juve che con la sua doppietta sul campo della Roma ha permesso ai bianconeri di tornare a casa con un punto preziosissimo per come si era messa la partita. Prima un calcio di rigore che lui stesso si era guadagnato, poi l'ennesimo colpo di testa, salendo in cielo, per riportare la partita in parità. La Juve se lo gode e lo celebra sui social.