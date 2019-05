Uno spettacolo per la solidarietà



L'Allianz si è colorato a festa come nei giorni migliori. E se domani la Partita del cuore sarà trasmessa su Rai1 in differita, questa sera possiamo già anticiparvi come andrà a finire: c'è un Cristianoin grande spolvero e un Pirlo da antologia. Il portoghese ha infatti giocato, a discapito delle voci che lo volevano soltanto in veste rappresentativa. E sì, ha pure segnato, a tu per tu con Buffon, insaccandola alla sinistra dell'ex Juve. Poi c'è Chiellini, che ha fornito un assist vincente a Briga (il quale ha battuto un certo Marco Storari); nella ripresa, gol di Pirlo. Calcio di rigore e... rigore vincente. Davanti a Totti.