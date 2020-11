La Juventus prova a tentare Sergio Ramos a venire a Torino. Il difensore spagnolo è in scadenza di contratto con il Real Madrid, e secondo quanto riportato dal Chiringuito Tv i bianconeri avrebbero offerto un super contratto di tre anni a 12 milioni netti a stagione per convincere Ramos. Testa a testa con il Psg, che avrebbe offerto lo stesso tipo di contratto sia per quanto riguarda la durata che sulla cifra dell'ingaggio. Il futuro di Sergio Ramos a Madrid è in bilico, il difensore valuta e la Juve si fa sotto.