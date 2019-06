Joachim Andersen resta uno tra gli obiettivi della Juventus per rinforzare la difesa in ottica futura, anche se Fabio Paratici sembra essersi ormai diretto verso altri obiettivi, da Matthijs de Ligt a Merih Demiral. Reduce da una grande stagione d'esordio alla Sampdoria, il talento classe '96 è seguito da vicino dal Milan, che però potrebbe essere superato da una big di Ligue 1: si tratta del Lione, pronto a offrire ben 30 milioni di euro, tra parte fissa e bonus, ai blucerchiati per il cartellino di Andersen.