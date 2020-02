Your browser does not support iframes.

I suoi follower su Instagram sono più abituati a vederla in costume da bagno - e non potrebbe essere altrimenti trattandosi di una fotomodella brasiliana -, ma anche in tenuta da sci Nathalia Felix fa sempre una gran bella figura (e incassa tanti like): qualche giorno fa si è concessa una mini-vacanza a Courmayeur insieme al suo fidanzato, l’attaccante juventino Douglas Costa, come si vede in alcune delle immagini contenute nella nostra fotogallery. Anche in tuta Nathalia ha messo in mostra un fisico da schianto, e si è concessa pure uno scatto più "romantico" baciando il suo compagno in favore di camera…