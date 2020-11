Il migliore della Svezia. Per Tuttosport, Dejan Kulusevski - che ha aperto le marcature nella sfida vinta contro la Croazia per 2-1 - ha portato a casa un 7 niente male. Un gol di mancino, per Kulu. Che ha quasi emulato la rete al debutto in maglia Juve contro la Sampdoria: è stato il primo in assoluto con la nazionale maggiore, di fatto ha rotto un digiuno degli scandinavi durato oltre 200 minuti. Con questa vittoria, la Svezia ha la possibilità di giocare la permanenza in Lega A di Nations League: l'appuntamento è a martedì contro la Francia, già qualificata alle Final Four.