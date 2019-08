La Juventus Women ha chiuso al meglio la propria preparazione estiva, vincendo per 6-0 l'ultima amichevole contro la Novese. Lo racconta il sito ufficiale bianconero:



"Le Juventus Women chiudono nel migliore dei modi il precampionato con una vittoria schiacciante ai danni della Novese. Finisce 6 a 0 il match delle ragazze di Rita Guarino, oggi guidate da Matteo Scapa per l'occasione, con tre reti per tempo.



Nel primo, apre le danze Aluko al 13', seguita poi da Staskova tre minuti più tardi. Non sarà l'unico gol per entrambe. La neobianconera arrivata dallo Sparta Praga sigilla la prima frazione sul 3 a 0 allo scadere. In 15' del secondo tempo le Women aggiungono altri 3 gol allo score. Al 7' ci pensa Bragonzi su assist di Silvioni, mentre al 12' e al 15' Aluko e Staskova completano, rispettivamente, la propria doppietta e tripletta personale.



«L'amichevole di oggi è stata molto utile e ricca di indicazioni positive - commenta Rita Guarino a fine partita -, soprattutto una buona occasione per vedere in campo le giovani della nostra primavera che lavorano bene da anni e continuano il loro percorso di crescita importante. È stata anche l'occasione per vedere in prima linea Matteo Scarpa - aggiunge il coach bianconer -, mio collaboratore da tre stagioni, al quale ho voluto affidare la conduzione di questa amichevole per permettergli un'ulteriore esperienza sul campo, in vista dell'inizio di questa importante stagione. Per me è fondamentale la collaborazione con tutto il mio staff»".