Gonzalo Higuain ha contribuito alla vittoria della Juventus contro il Bayer Leverkusen in Champions League, con un netto 3-0, con la propria miglior prestazione stagionale. Il Pipita, dopo un'estate trascorsa in bilico sul mercato, con i bianconeri che hanno seriamente pensato alla sua cessione, si sta riprendendo un posto da titolare con gol e prestazioni da grande attaccante. Un modo anche per ripagare la fiducia di Maurizio Sarri, come racconta oggi Il Corriere dello Sport, dopo la negativa esperienza vissuta insieme al Chelsea dallo scorso gennaio.