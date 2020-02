Your browser does not support iframes.

10 gol in 7 partite di Champions League. 11 da quando veste la maglia del Borussia Dortmund che, sommati a quelli fatti con il Salisburgo, fa 39 reti in stagioni. Età? 19 anni. Numeri da alieno e da predestinato quelli di Erling Haaland, che ieri ha siglato la personalissima doppietta che ha affossato il Paris Saint-Germain e ha messo in discesa il discorso qualificazione per i gialloneri. Seguito anche dalla Juventus, il gigante norvegese ha scelto il Dortmund per intraprendere un percorso di crescita mirato senza bruciare le tappe, ma che di normale ha ben poco. Ecco i record che sta infrangendo partita dopo partita.