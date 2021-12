Dal 6 dicembre si potrà accedere allo stadio solamente se muniti del. La prima partita di Serie A a imporre quest'obbligo sarà quella tra Empoli e Udinese, in programma proprio lunedì 6 dicembre alle 18:30, valida per la 16^ giornata di campionato.Il Super Green pass, o, è rilasciato a chi è vaccinato o ha avuto il Covid: entrerà in vigore dal 6 dicembre fino al 15 gennaio. Sarà necessario anche per gli impianti sportivi, compresi quelli all'aperto. In sostanza, i tifosi dell'Empoli senza Super Green pass potranno cedere temporaneamente il loro abbonamento, se lo posseggono, a chi ha il certificato.