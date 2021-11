Il Consiglio dei ministri ha dato il via al nuovo, che sarà valido dal 6 dicembre al 15 gennaio. Una misura che cambierà la quotidianità e che, chiaramente, avrà anche un impatto sul mondo dello sport e sulla fruibilità di questo. Come riporta calciomercato.com:"In cosa consiste il Super Green pass? Sarà dato solo a vaccinati e guariti, che potranno accedere a ristoranti, cinema, teatri, piscine, palestre e stadi: l'accesso alle suddette strutture non sarà invece consentito a chi non è vaccinato, che non potrà neanche soggiornare in albergo. Il Green pass classico, per chi ha scelto di non immunizzarsi, sarà ancora ottenibile tramite tampone antigenico o molecolare: consentirà di accedere solo ai luoghi di lavoro e ai servizi essenziali come supermercati e farmacie, oltre che a treni ed aerei."