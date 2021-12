Parte oggi la nuova fase di attuazione delche da questa mattina si è sdoppiato fra Green pass base, quello ottenibile con il tampone, e, per coloro che sono vaccinati o guariti dal Covid-19.Se siete in possesso del Super Green pass dal 6 dicembre si potrà continuare ad accedere a tutti i luoghi pubblici per cui è previsto: lavoro, ristorante, bar al chiuso,, cinema, teatro, discoteche, feste, aerei, treno ad Alta velocità, traghetto, università.Chi invece finora ha scelto di ottenere il Green pass tramite tampone (quello), non potrà più accedere ai luoghi dove è previsto l'utilizzo del Super Green pass, a eccezione del posto di lavoro, delle palestre, delle mense, de mezzi del trasporto pubblico locale, dei supermercati, delle farmacie e degli hotel.