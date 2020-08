Sul proprio sito ufficiale, la Juventus ha diffuso alcuni dati riguardanti la Juve Women nelle prime giornate di Serie A femminile:

"La Serie A, per le Juventus Women, riparte da Verona. Appuntamento sabato 22 agosto alle 17:45 (diretta su Juventus TV) per cominciare la caccia al quarto scudetto consecutivo. Le statistiche relative alle prime giornate di A sorridono alle bianconere, che hanno sempre saputo cominciare con il piede giusto.



APERTURA CON VITTORIA – La Juventus ha sempre vinto alla prima giornata in Serie A: tre successi su tre, con 11 gol fatti e uno solo subito.



VERONA - La Juve sfiderà l’Hellas Verona Women nella prima giornata di questa Serie A; le bianconere, nei tre campionati precedenti, avevano già affrontato una formazione scaligera nella sfida d’esordio: il Chievo Verona Valpo, sconfitto 6-0 in casa.



LONTANO DA CASA - Le bianconere giocheranno la prima giornata della Serie A 2020/21 in trasferta dopo aver disputato quella del 2018/19 e del 2019/20 in casa. In esterna per le bianconere era stata anche la partita d’esordio nel massimo campionato nel settembre 2017.



SPECIALISTE DELLA PRIMA GIORNATA - Barbara Bonansea e Cristiana Girelli (tre gol ciascuna) sono le due migliori marcatrici della Juventus alla prima giornata di Serie A.



GIRELLI 10 - Tra le giocatrici attualmente in Serie A, Cristiana Girelli è l’unica che può vantare almeno 10 reti segnate alla prima giornata negli ultimi 10 massimi campionati italiani: per lei una tripletta e due doppiette in questo periodo temporale."