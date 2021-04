La più impattante è la prima pagina di A Bola. "Sei club inglesi escono dal torneo, è una ferita mortale", il titolo in alto. In mezzo, enorme, RIP Superlega, nata il 18 aprile del 2021 e 'morta' appunto l 20 aprile del 2021. Ma non ci vanno meno pesante i quotidiani italiani: "Superfuga!" per Gazzetta. Che sottolinea come il ritiro delle 6 inglesi faccia inevitabilmente crollare il piano dei 12.



E se in Spagna si parla della posizione di Florentino, in Francia inevitabilmente si esulta di gioia: L'Equipe pubblica una foto del club amatoriale GFA Rumily Vallieres Le Savoyards, qualificate per le semifinali della Coppa di Francia. "Questo qui è il calcio", il titolo del quotidiano francese.



