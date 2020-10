Ormai non ci sono più dubbi: i tifosi della Juve sono pazzi d'amore per Merih Demiral. Il difensore turco è entrato nei loro cuori e ha fatto breccia, conquistandoli più un titolarissimo di questi anni: Leonardo Bonucci. Per molti, infatti, Demiral dovrebbe prendere il posto del numero 19 in campo e giocare molto di più. Dopo l'infortunio sta tornando e la prestazione con la sua Turchia, contro la Russia, fa ben sperare. Un assist e giocate difensive così...