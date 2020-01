Your browser does not support iframes.

"Lazio da Scudetto” sulla prima pagina del Corriere dello Sport. “L’Inter stecca, Immobile colpisce. La lotta per il titolo si gioca in tre”. Di spalla: “Il ruggito di Ibra. Il Milan va”. Funziona la nuova coppia gol rossonera. Lo svedese: “La mia età non è un problema, ok il sistema di gioco”. E poi: "Juve per il sorpasso, Roma per la Champions".



“Super Dea, regalo alla Juve!’, apre così Tuttosport, che aggiunge: “Segna Lautaro, poi l’Inter sparisce. Rocchi nega un clamoroso rigore a Toloi, pari di Gosens, Handanovic para il penalty di Muriel. Stasera Sarri può sorpassare Conte e diventare campione d’inverno.



Scopri tutte le prime pagine dei quotidiani in edicola nella gallery de ilbianconero.com!