Juan Cuadrado si sta rendendo protagonista di un grande inizio di stagione con la maglia della Juventus. Partito esterno alto e poi arretrato per tamponare il problema dei terzini il colombiano è uno dei migliori calciatori di questa prima parte di stagione e nelle prossime settimane potrebbe arrivare il rinnovo di contratto promesso dalla Juventus in estate. In caso di mancata cessione all'ex Chelsea sarebbe stato offerto un nuovo contratto che è già stato discusso con il suo procuratore nelle scorse settimane. Juan firmerà un rinnovo di 1-2 anni a circa 4 milioni di euro a stagione,gli stessi che percepisce tutt'ora.