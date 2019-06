Dopo l'incontro in Lega Calcio, l'assemblea della Lega Serie A, riunita da questa mattina, ha deliberato contro il progetto di riforma della Champions League proposto dall'Eca e avallato dall’Uefa: quindici voti favorevoli alla delibera, quattro astenuti (Inter, Milan, Roma, Fiorentina) e un solo voto contrario, quello della Juventus. Dibattito acceso, soprattutto contro gli effetti della Super Champions sui vari campionati, con i ricavi della Serie A che potrebbero diminuire addirittura del 35%.



'PROPOSTA SCELLERATA' - Claudio Lotito, Enrico Preziosi e Urbano Cairo, presidenti di Lazio, Genoa e Torino, in prima linea per la "difesa corale del calcio italiano, contro un progetto scellerato che tutela solo ricchi e privilegiati". Anche il presidente della Lega Calcio, Gaetano Miccichè, ha tuonato contro il numero uno dell’Uefa Aleksander Ceferin: "Se anche la sua visione si rivelasse quella giusta per tutelare tutto il calcio europeo, ha sbagliato nel metodo e nella comunicazione".