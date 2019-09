Si torna a parlare di Super Champions, a partire dall'edizione del 2024. Tutto già definito per il triennio a partire dal 2021, poi la Juventus è in prima fila con Andrea Agnelli per una rivoluzione del calcio europeo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i club sono destinati ad aumentare, dai 128 attuali a 144, mentre ogni campionato non avrà più di sette squadre coinvolte, con i primi cinque top campionati ad avere le stesse qualificate. Nessuna partita nel weekend e un massimo di 15 partite per squadra, cui aggiungerne due di playoff. Insomma, le novità non mancheranno, ma non sarà rivoluzione.