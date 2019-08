La Uefa ha rinviato a data da destinarsi la riunione prevista per l'11 settembre a Nyon con l'Eca e le varie Leghe calcio nazionali. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l'incontro era stato prefissato per approfondire il discorso sulla Super Champions promossa da Andrea Agnelli (​ieri confermato nuovamente nell’Esecutivo Uefa con il parigino Al-Khelaif): un discorso che lo stesso presidente Eca non pensava fosse accolto così tiepidamente. Il suo progetto prevede una formula composta da quattro gruppi da otto squadre ciascuno, con le prime 6 qualificate di diritto alla Champions successiva,