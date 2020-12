1









Mamma mia, che prestazione! Oltre ai marcatori, ha rubato l'occhio la gara di Rodrigo Bentancur. Il centrocampista uruguaiano è in costante crescita, e "più si avvicina Natale, meglio gioca", il sorriso de La Gazzetta dello Sport. Del resto, tutto si racconta attraverso un'immagine: sul 2-0, recupera una palla importantissima e si esalta con un lancio perfetto per CR7. E' decisivo, finalmente. E lo nota anche Tuttosport: "Prova eccezionale da perno basso del centrocampo. Pronto a far ripartire l'azione come a contrastare gli avversari". Infine, il Corriere dello Sport: "Ha sempre la posizione giusta e recupera palla di continuo".