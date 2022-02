Pasalic, Koopmeiners (nel giorno del suo compleanno) e il sigillo di Miranchuk. Come vola l'Atalanta di Gasperini, pardon: di Gritti. Con l'assenza dell'allenatore per squalifica, la scena la prende il suo vice. E si gode il 4-0 netto rifilato alla Sampdoria.



Al momento l'Atalanta resta a 3 punti dalla Juventus, con una partita in meno: i bianconeri sono quarti a quota 50 punti, la Dea è a 47. Sarà decisiva la gara da recuperare per la squadra di Gasperini.