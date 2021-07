Vi ricordate Suor Paola, la religiosa tifosa della Lazio che faceva parte del simpaticissimo parterre della trasmissione Quelli Che il Calcio negli anni Novanta? L'Adnkronos le ha chiesto un parere su Maurizio Sarri, ex allenatore di Napoli e Juventus appena approdato in biancoceleste, e lei ha svelato un aneddoto:Ho chiamato Lotito, che si lamenta sempre dei soldi di qua, dei soldi di là... Gli ho detto: metti nel suo contratto che ogni bestemmia che dice gli togli 10mila euro dallo stipendio, vedrai che non bestemmia più! Sarri è un bravissimo allenatore, i tifosi sono contenti e ho visto che anche i giocatori lo sono,Sono sicura che farà una grandissima stagione."