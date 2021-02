La crisi, la cessione e ora un piccolo dietrofront. Suning non molla ancora l'Inter e non trovando una soluzione alla cessione (per cui chiede un miliardo) studia il piano B. Quale? Secondo Il Sole 24 Ore, Suning sta discutendo con alcuni gruppi finanziari (tra cui gli statunitensi di Fortress) per ottenere un finanziamento da 150-200 milioni di euro in modo da risolvere gli attuali problemi di liquidità e gestire le spese di gestione per quest'anno. Una mossa simile a quella intrapresa in passato da Yonghong Li al Milan, che acquistò il Milan da Silvio Berlusconi grazie a un finanziamento del fondo statunitense Elliott, ora diventato proprietario del club rossonero.