Sono risapute le difficoltà dell'Inter nell'ottemperare a tutte le scadenze con i pagamenti. Questo non vale solo per gli stipendi dei giocatori, ma anche per altre attività di Suning legate al calcio. Come ad esempio la trasmissione della Serie A in Cina, affidata alla PPTV della stessa famiglia Zhang. Recentemente il segnale era stato spento da IMG (detentore dei diritti internazionali del campionato italiano, da cui PPTV ha acquisito "in appalto" la possibilità di trasmetterlo nel proprio Paese) poiché Suning era indietro coi versamenti. Suning è riuscita ora a saldare a IMG parte degli arretrati e, almeno per il momento, può tornare a far vedere la Serie A nelle tv cinesi.