Cristiano Ronaldo può rinnovare il suo contratto con la Juventus: secondo il Sun, il giocatore vuole vincere la Champions con la Juventus. Nel caso in cui non ci riuscisse entro il 2022, il portoghese sarebbe pronto a restare a Torino fino al 2024. Intanto, dalla Spagna rilanciano con ben altro: ​si potrebbe infatti profilare un futuro negli States per lo showman Ronaldo. Cristiano sarebbe stato spinto all'opzione MLS come ultimo scatto da calciatore professionista. Non solo: vorrebbe anche recitare in un film, e stando in Florida potrebbe certamente essere più facile.