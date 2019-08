Summit di mercato tra Juventus e Arsenal. Secondo quanto riporta Tuttosport, in queste ore si è parlato sia di Sami Khedira che di Daniele Rugani. I bianconeri tuttavia sono più propensi ad accettare la cessione del centrocampista tedesco che non quella del difensore. Secondo quanto appreso da Ilbianconero.com, i Gunners avrebbero fatto un'offerta di prestito biennale per Rugani, offerta però rispedita al mittente dalla Vecchia Signora, disposta a cedere il difensore ma solo in cambio di un'importante offerta cash.