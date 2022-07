Al Rose Bowl Stadium di Pasadena va in scena l'ultima amichevole del Summer Tour della Juventus negli Usa. Un impegno al via alle 4.00 italiane, con i bianconeri impegnati contro il Real Madrid davanti ad oltre 90mila persone. La prima di Vlahovic, un nuovo test per Bonucci e Bremer dal primo minuto, con la conferma di Zakaria e l'occasione per Fagioli nel ruolo di Paul Pogba. La Juve inizia a delinearsi nella sua formazione titolare, ma è ancora troppo poco per sognare in grande. I bianconeri, infatti, durano meno di 60' e si spengono con i cambi: un paio di occasioni, tra cui la traversa di Bonucci, in una gara che il Real Madrid gestisce per più tempo e che alla fine vince 2-0. Un rigore di Benzema e il raddoppio di Asensio. Troppa poca Juve, mancano le alternative.



Il Real schiererà i titolarissimi, pronti per una gara molto interessante. Seguitela LIVE su ilBianconero.com.



IL TABELLINO



Real Madrid-Juventus: 2-0



Marcatori: 19' Benzema, 69' Asensio



REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal (dal 63' Nacho), Militao (dal 46' Rudiger), Alaba (dal 63' Vallejo), Mendy (dal 63' Lucas Vazquez); Modric (dal 63' Ceballos), Casemiro (dal 63' Camavinga), Kroos (dal 63' Tchouameni); Valverde (dal 63' Rodrygo), Benzema (dal 63' Asensio), Vinicius (dal 63' Hazard).



A disposizione.: Lunin, Canizares, Vallejo, Nacho, Rudiger, Odriozola, Lucas Vazquez, Tchouameni, Ceballos, Camavinga, Hazard, Asensio, Rodrygo, Mariano Diaz, Latasa.



JUVENTUS (4-3-3): Perin (dal 68' Pinsoglio); Danilo (dal 76' Barbieri), Bonucci (dal 63' Gatti), Bremer (dal 68' Rugani), Alex Sandro (dal 68' Pellegrini); Zakaria, Locatelli (dal 76' Cudrig), Fagioli (dal 63' Rovella); Di Maria (dal 46' Cuadrado), Vlahovic (dal 63' Aké; dal 68' Soulé), Kean (dal 76' Da Graca).



A Disposizione: Pinsoglio, Garofani, Cuadrado, Rovella, Gatti, Pellegrini, Rugani, Barbieri, Soulé, Aké, Cudrig, Da Graca.



LA DIRETTA:



90' - FINISCE QUI: 2-0 PER IL REAL MADRID.



86' - Ci prova la Juve! Rovella inventa per Barbieri, palla in mezzo su cui si avventa Cudrig, deviazione sporca e calcio d'angolo.



83' - Fallo di Asensio su Cuadrado, ammonito.



76' - Altri cambi per la Juve: dentro Da Graca, Barbieri e Cudrig, fuori Kean, Locatelli e Danilo.



72' - Ci prova Soulé! Palla sull'esterno della rete.



70' - Altri cambi per la Juve: dentro Pinsoglio, Pellegrini, Rugani, Soulé.



69' - RADDOPPIO REAL MADRID: Hazard inventa, Vallejo assist e Asensio appoggia in porta.



67' - Si fa male Aké: Juve in 10.



63' - Il Real Madrid cambia tutta la squadra. Cambi anche per la Juve: fuori Vlahovic, Bonucci e Fagioli, dentro Rovella, Aké e Gatti.



62' - PARATISSIMA! Perin su Benzema: mancino a giro, il portiere bianconero si esalta e mette in angolo.



57' - Miracolo di Perin su Carvajal: bell'inserimento sulla destra e destro secco, respinto.



52' - Juve in avanti. Ma l'asse Fagioli-Kean non si chiude.



49' Ci prova Alaba di testa: palla fuori.



46' - Si riparte. Fuori Di Maria, dentro Cuadrado. Ore 5.16: al via il secondo tempo.



45+2' Finisce così il primo tempo: 1-0 per il Real Madrid.



44' - BREMER DI TESTA, KEAN LO FERMA! Colpo di testa su calcio d'angolo del brasiliano, palla che però sbatte su Kean a un metro dalla porta, para lui invece di Courtois.



43' - Occasione per Vlahovic sventata all'ultimo da Militao, proprio al momento del tiro.



40' - Primo tempo molto vivace e divertente. La Juve c'è



27' - LA JUVE CHIEDE UN RIGORE! Forte pressione della Juve, con Mendy che passa il pallone a Militao in area, si inserisce Di Maria che lo anticipa con la punta prima di essere abbattuto. Per l'arbitro non è rigore, perché Militao pizzica il pallone prima dell'intervento sul fenomeno bianconero.



23' - Juve che torna con convinzione in avanti. Lotta e prova a creare.



19' GOL: RIGORE TRASFORMATO DA BENZEMA! Intuisce ma non para Perin.

18' - RIGORE PER IL REAL MADRID! Palla persa dalla Juventus che apre il contropiede del Real Madrid: sbaglia Danilo che prova a rimediare, ma tornando commette fallo su Vinicius. Rigore.



12' - PUNIZIONE CALCIATA DA BONUCCI: TRAVERSA!



11' - Bell'uscita di Locatelli che innesca Di Maria e Vlahovic, palla che diventa buona per Fagioli, dribbling e fallo subito.



10' - Occasione sulla sinistra per la Juventus. Combinano Kean e Alex Sandro, palla in mezzo per Vlahovic che spizza, Kean non ci arriva.



8' - Ritmo alto, tanta pressione e contrasti. Il Real prova a dominare il gioco, la Juve tiene.



2' - Primo angolo conquistato dalla Juventus: se lo prende Di Maria, che crossa anche in mezzo. Palla presa da Courtois.



1' - Dopo 10 secondi di gioco subito in gol Benzema, su assist di Valverde. Ma è in fuorigioco.



1' - Ore 4.09 si comincia!