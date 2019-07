The Juventus Summer Tour 2019: Powered by Jeep.



21.07 | Singapore

24.07 | Nanjing

26.07 | Seoul



Tomorrow, we depart! #MeetTheWonder #LiveAhead pic.twitter.com/pj309k7qPf — JuventusFC (@juventusfcen) July 18, 2019

Dopo l'ufficialità dell'acquisto di Matthijs de Ligt dall'Ajax, per laè tempo di pensare alla. I bianconeri sono in partenza nel pomeriggio di domani e hanno in programma ben tre amichevoli di lusso in terra asiatica, all'interno dell'International Champions Cup. La prossima domenica l'esordio con Maurizio Sarri in panchina contro ila Singapore, poi il 24 luglio la grande sfida contro l'a Nanjing e il successivo 26 luglio si chiude contro laa Seoul.Ecco il video di presentazione della Juventus: