Negli ottavi di finale di Champions League la Juventus affronterà il Porto per la sesta e settima volta nella propria storia. Il primo precedente risale a un trofeo europeo ormai defunto: la Coppa delle Coppe, che nel 1984 mise di fronte le due squadre in quel di Basilea. Era la Juve di Platini, ma a imprimere il suo timbro sul match fu Beniamino Vignola, che sbloccò il risultato con un grandissimo gol dalla distanza; i portoghesi però pareggiarono con Antonio Sousa, allora ci volle una rete di Zibì Boniek, su assist dello scatenato Vignola, a consegnare la coppa alla Juve. In quella formazione, che quella sera scese in campo di giallo vestita, giocava anche il compianto Paolo Rossi.



IN CHAMPIONS - Per reincontrarsi Juventus e Porto avrebbero aspettato gli anni Duemila e la massima competizione europea per club. Nella fase a gironi della Champions League 2001-2002, dopo un pareggio a reti inviolate in Portogallo, la Juve del Lippi-bis al Delle Alpi ribaltò la situazione e vinse 3-1: iniziale vantaggio ospite firmato da Clayton, seguito da una punizione di Del Piero, un'incornata di Montero da corner e una correzione vincente di Trezeguet su assist di Nedved.



L'ULTIMO PRECEDENTE - Infine veniamo alla storia recente. Il 2017 si apre con una Juve di Max Allegri che ha chiuso da imbattuta il girone davanti a Siviglia, Lione e Dinamo Zagabria. Agli ottavi si vola a Oporto in un clima non tranquillissimo: Leonardo Bonucci ha aspramente litigato con l'allenatore toscano e assiste alla partita dalla tribune. Seduto su uno sgabello, come in castigo, a pochi metri da Marotta e Nedved, Bonucci vede i compagni vincere 2-0: nel primo tempo il Porto resta in dieci per l'espulsione dell'ex Inter Alex Telles, nella ripresa ci pensano Marko Pjaca (unico suo gol in maglia bianconera!) e Dani Alves, entrambi subentrati a gara in corso. Il ritorno è una formalità: Bonucci torna in campo (ma a fine stagione andrà al Milan, pentendosene successivamente) e verso fine primo tempo Paulo Dybala trasforma il rigore del definitivo 1-0.



FU SOLO L'INIZIO... - Questo ultimo successo sul Porto fu particolarmente significativo per la Juve, che superato quel turno superò poi Barcellona e Monaco e si sarebbe arresa solo nella finale di Cardiff contro il fortissimo Real Madrid di CR7. Complessivamente il bilancio recita: 5 sfide, 4 vittorie juventine e un pareggio.