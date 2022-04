6









Un 'nuovo' Milinkovic Savic, mettiamola così. La Juve è sulle tracce di Luka Sucic, centrocampista classe 2022, attualmente ai Red Bulls di Salisburgo. Dopo Haaland e Szoboszlai, un altro talento emergente, che potrebbe passare presto in una grande del calcio europeo. Sucic ha caratteristiche fisiche, tecniche e soprattutto doti atletiche che lo portano a un giocatore come massimo riferimento: il Sergente della Lazio.



CARATTERISTICHE - Quasi un metro e novanta, buona muscolatura, tanto fisico ma anche talento particolare. Dal punto di vista tecnico, una volta sgrezzato, può diventare un punto di riferimento. Del resto, ha ottime doti nel palleggio e una visione di gioco da far invidia. Nonostante abbia un corpo imponente, non sbaglia mai il primo controllo e sa verticalizzare in maniera intelligente. Ah, altra chicca, che lo avvicina ancor di più a Milinkovic: è bravo nell'inserimento, e quando prende il tempo ha un colpo di testa micidiale.



LIVERPOOL SULLE TRACCE - Non a caso il Liverpool sembrerebbe già pronto a sborsare 12 milioni di euro per averlo subito, già quest'estate. Sucic interessa tanto anche al Milan, che cerca un profilo del genere, giovane e già affidabile. La Juve? Resta sulle sue tracce: lo seguiva già ai tempi di Paratici e l'amore non è venuto a mancare, a maggior ragione dopo una stagione importante per Luka. Una da 38 presenze e 8 reti tra i professionisti, di cui uno anche in Champions League.