Tra poche ore affronterà ila San Siro, lì dove finora non ha mai segnato. Questa sera su Dusansaranno puntati i riflettori di tutti, anche di coloro che lo hanno visto crescere calcisticamente per diventare quello che è ora, un centravanti talentuoso e letale contro qualsiasi avversaria, potenzialmente in grado di finire sul trono dei migliori al mondo.. Ne è estremamente convinto Milos, general manager del, la squadra bianconera in cui l'attaccante classe 2000 dellaha mosso i suoi primi passi tra i "grandi" distinguendosi fin da subito come "una potenza", uno di quelli che i pari età "non riuscivano proprio a tenere".Per correggere i suoi difetti, del resto - come svela lo speciale dell'edizione odierna di Sportweek a cura di Marco Guidi che ha ripercorso il recente passato di Vlahovic nei luoghi che per lui sono stati "casa" prima dell'approdo in Italia -, e tutti già sapevano che "sarebbe diventato uno degli attaccanti più forti del mondo". "Sarebbe stato uno spreco tenerlo nelle giovanili, fisicamente era già al livello degli adulti", ricorda il dottor, che diede l'assenso alla promozione in prima squadra di Dusan a soli 16 anni. Da lì l'esplosione definitiva e a seguire il trasferimento per 2.5 milioni di euro alla, un passaggio sostenuto anche dae dache però lo voleva medico, più che calciatore."A noi fa più felici vedere che giocatore è diventato adesso. Vanno bene i soldi, ma quando cediamo un giovane, vogliamo soprattutto che si affermi ad alti livelli", racconta ancora Vazura, uno di quelli che certamente questa sera non si vorranno perdere le gesta di Dusan,che dir si voglia. Sì, sempre quel ragazzo impegnato a realizzare i sogni di un bambino silenzioso ma determinato, che lapuò vantare come uno dei suoi figli di cui andare più orgogliosi.