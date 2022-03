Alexandre Lacazette è finito spesso nel mirino della Juventus. L'attaccante dell'Arsenal piace anche al Barcellona per rinforzare il reparto offensivo. Tuttavia stando a quanto riporta Sportmediaset sul giocatore ora ci sarebbe anche l'interesse della Roma di Josè Mourinho che vorrebbe il giocatore già in estate. Il tecnico giallorosso avrebbe già chiamato Lacazette per illustrargli il progetto giallorosso. In corsa per il bomber a zero ci sarebbe però anche il Lione.