L’Inter sta pianificando la sua crescita tramite risultati sul campo e fuori dal campo, seguendo il modello Juventus. Dopo aver preso il duo Marotta-Conte i nerazzurri stanno portando avanti la politica di crescita anche sul mercato. Per gennaio hanno programmato acquisti esperti e l’innalzamento a livello qualitativo della rosa con giocatori che possono sembrare anche un po' stagionati, ma sicuramente esperti anche a livello internazionale come Young e Moses. In attesa di Giroud, per ora Conte potrà avere diverse alternative di buon livello soprattutto con l’ultimo acquisto Eriksen, inseguito anche dalla Juventus in passato.