Oltre agli ovvi attestati di vicinanza e ai post depressivi (suvvia!), c’è anche altro sui social network, riguardo l’infortunio di Chiellini. Molti tifosi della Juve sottolineano, cercando di sdrammatizzare, come non tutti nella rosa siano altrettanto disperati per il crack del capitano: è il caso di de Ligt, che non aveva gradito la panchina contro il Parma e che si ritroverà anzitempo titolare, e di Rugani, che la società ha cercato di cedere in ogni modo ma che ora potrebbe tornare utile come riserva. La loro felicità, chiaramente, è solo frutto della fantasia; poi c’è l’esultanza di alcuni sostenitori di altre squadre, quelli purtroppo più che reali...