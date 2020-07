La suggestione di Messi alla Juve? Per ora resta tale ma il popolo bianconero sogna. Marco Bucciantini ha parlato proprio di questo a Radio Sportiva. "Vendere Ronaldo e prendere lui? Se suggestione deve essere che lo sia fino in fondo.Quella sarebbe la vera rivoluzione, se Messi decide di mettersi in offerta, l'anno prossimo avrà 34 anni, ci sono sempre un centinaio di gol di Messi da guardare. Bisogna vedere la struttura finanziaria che avranno le società, forse mancherà il City che è abituato a comprare talento e forse quello darà dei margini, forse ci sarà margine per chi lo vorrà".