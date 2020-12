In Inghilterra raccontato di un affare complicatissimo, improbabile, ma non impossibile: Paul Pogba alla Juve già a gennaio. Boom. Il francese vorrebbe lasciare lo United, è il grande pallino di Paratici che vuole provarle tutte per riportarlo a Torino. Secondo Eurosport UK la Juve vorrebbe fare tutto in poco tempo per rinforzarsi in vista della seconda parte della stagione, puntando su uno scambio di giocatori o mettendo sul piatto una cifra di circa 55 milioni di euro.