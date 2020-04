1









Il nome nuovo per l'attacco della Juventus secondo Sky Sport è quello di Edinson Cavani. L'attaccante uruguaiano, in scadenza di contratto con il Psg, è un vecchio pallino di Fabio Paratici che già in passato aveva provato a prenderlo e poi virò su Higuain. Classe '87, Cavani non è giovanissimo ma conosce bene il campionato italiano e rappresenta un usato sicuro.



L'OCCASIONE - Sul giocatore c'è anche l'Atletico Madrid che non l'ha perso di vista, ma dopo i primi contatti anche ben avviati la situazione si è arenata. E ora si può inserire la Juventus. Fabio Paratici ha un debole per Cavani, che ad oggi è una suggestione ma presto potrebbe diventare qualcosa di concreto. L'ex attaccante del Napoli ha compiuto 33 anni due mesi fa, è un profilo diverso rispetto agli altri attaccanti nella lista di Paratici che sono tutti under 30. L'unico in là con l'età, è vero, ma prenderlo a parametro zero rappresenterebbe un'occasione ghiotta per la Juve che avrebbe più disponibilità di budget per poi concentrarsi su un centrocampista. STRADE INCROCIATE - Le strade di Cavani e la Juve quindi potrebbero incrociarsi di nuovo, come nell'estate 2016 quando Edinson era il primo nome per rinforzare l'attacco: c'era stato qualche contatto, ma alla fine il giocatore decise di rimanere al Psg. E la Juve andò su Higuain. Oggi la situazione si è ribaltata, perché il Pipita sta passando il periodo d'isolamento in Argentina vicino alla madre malata ed è sempre più lontano dalla Juve che gli sta cercando una sistemazione per la prossima stagione. Dall'altra parte c'è la suggestione Cavani che tanto piace a Paratici, e a parametro zero intriga ancora di più.