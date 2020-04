Suggestione Cavani per la Juve. 33 anni, in scadenza di contratto con il Psg, può essere lui il sostituto di Gonzalo Higuain. E' un vecchio pallino di Fabio Paratici che ci aveva già provato nel 2016, ma sull'uruguaiano c'è anche l'Inter. Secondo La Gazzetta dello Sport, l'entourage del giocatore ha chiamato l'Inter per proporre il giocatore, e Conte ha già approvato l'arrivo di Edinson in nerazzurro. Apertura totale da parte delll'allenatore, che voleva allenarlo già in passato senza esserci mai riuscito. La Juve ci pensa e prova a inserirsi, può nascere l'ennesimo duello di mercato con l'Inter.