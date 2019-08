Daniele Rugani resta uno tra i nomi più caldi in uscita dalla Juventus. Fabio Paratici, in comune accordo con Maurizio Sarri, ha deciso: è il difensore classe '94 il maggiore indiziato per lasciare Torino tra i cinque centrali attualmente a disposizione del tecnico. E, se non dovesse trovare una nuova sistemazione, potrebbe venire comunque escluso dalla lista per la prossima Champions League. Una mossa che sta spingendo Rugani a valutare con attenzione tutte le possibili piste anche per un futuro lontano da Torino. Dopo che l'assalto dell'Arsenal è fallito, restano di fatto tre opzioni per il suo futuro. La pista Monaco si è raffreddata, per la mancata volontà di Rugani di trasferirsi nel Principato, mentre l'opzione Roma è tornata di moda, dopo che è fallito l'attacco a Dejan Lovren del Liverpool. PARATICI A BARCELLONA - E, intanto, spunta una nuova opzione. Fabio Paratici, infatti, secondo quanto riportato da Tuttosport, sarebbe partito nella giornata di oggi alla volta di Barcellona, per un blitz di mercato in cui provare a piazzare Rugani. Il quotidiano, infatti, riporta di un sondaggio effettuato dal club blaugrana, interessato al centrale sul finire dell'estate del 2018, a cui i bianconeri avevano risposto con un secco no. Il difensore classe '94 è rimasto a Torino, ma, dopo l'ennesima stagione tra alti e bassi agli ordini di Massimiliano Allegri, oggi è in partenza. Se non dovesse concretizzarsi la pista che porta al Barcellona, resta aperta l'ipotesi Roma, soprattutto per gli ultimi giorni di mercato. I giallorossi, infatti, restano alla ricerca di un centrale.