David Alaba in tendenze su Twitter. La cosa balza all’occhio, sicuramente è per questioni legate la mercato. E infatti è così: il giornalista di Rai Sport Paolo Paganini ha parlato così del suo futuro: “Alaba va in scadenza nel 2021. Uno dei suoi agenti mi ha confermato ieri la volontà di andare via e c’è anche la Juventus. Può giocare esterno sinistro o centrale". LA SMENTITA – Notizia che ha impattato non solo sul mondo bianconero ma non solo. Il rumor ha attirato anche le testate tedesche, che hanno subito smentito tutto. In particolare è stato Christian Falk, giornalista della Bild, a spegnere le voci sul futuro del difensore austriaco: “Niente di vero. Vero: non c’è ancora alcuna decisione sul futuro di David Alaba. E: non sta pensando ad un trasferimento alla Juventus”. Tra voci di mercato e smentite, il popolo juventino si è scatenato su Twitter su questo ipotetico, ma difficile, colpo di mercato.