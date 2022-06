Intervenuto ai microfoni de Il Corriere dell'Alto Adige, il ds del Sudtirol Paolo Bravo ha parlato anche di Lamberto Zauli, attuale allenatore della Juve Under 23 accostato con insistenza al club trentino. Ecco le sue dichiarazioni: "Lunedì prenderò la decisione e quindi ci sarà il nome del nuovo tecnico: la disponibilità dei profili che ho sentito c’è da parte di tutti. Zauli? Non è ancora sicuro: sono tre in lizza, e i nomi sono quelli usciti negli ultimi giorni". Il dirigente ha poi citato Matias Soulè e Marco Da Graca: "Giocatori inarrivabili per noi".