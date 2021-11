La Juventus Under 23 perde 2 a 1 contro il Sudtirol e viene eliminata dalla Coppa Italia di categoria. Al di là del risultato, però, la squadra bianconera mette in scena una delle prestazioni peggiori della stagione. Assolutamente nulla, nel primo tempo, la compagine di Zauli appare senza idee e senza mordente. Meglio nella ripresa, ma è troppo poco per promuovere la Juventus Under 23 che, ad oggi, nonostante le diverse individualità e la qualità a loro disposizione, sembra una squadra in fase di stasi, che non riesce a crescere.: 2-1: (Odogwu 34', Candellon 41', Nicolussi Caviglia 63'): Meli; De Col (Curto 46'), Vinetot, Malomo, Davi; Gatto (Germoni 70'), Moscati, Fink (Broh 59'); Odogwu (Casiraghi 59'); Fischnaller (Heinz 83'), Candellone.. Poluzzi, Lechi, Rover, Anyimah, Harasser, Mayr.. Javorcic: Garofani; Leo, de Winter, Stramaccioni, Sersanti; Aké, Miretti (Nicolussi Caviglia​ 59'), Zuelli (Palumbo 65'), Compagnon (Sekulov 65'); Soulé (Da Graca 59'), Pecorino (Cudrig 76')​.. Israel, Daffara, Anzolin, Leone, Barbieri, Boloca,. Zauli: Davi (S), Sersanti (J), de Winter (J): Sig. Costanza di Agrigento​90' - TRAVERSA di Casiraghi su calcio di punizione dal limite80' - OCCASIONE JUVE, palo di Cudrig che di testa devia una punizione al bacio di Nicolussi Caviglia69' - Tiro incrociato di Candellone che esce a fil di palo63' - GOL JUVE, Aké approfitta di un errore delal difesa avversaria, serve in mezzo per la corrente Nicolussi Caviglia che di piatto spiazza il portiere e accorcia le distanze57' - Ci prova Zuelli da fuori area, palla completamente fuori misura46' - Via alla ripresaINTERVALLO41' - RADDOPPIA IL SUDTIROL, cross di Davi dalla sinistra, Candellone anticipa tutti in area e firma il raddoppio34' - GOL SUDTIROL, Odogwu riceve in area e, tutto solo, ha il tempo di prendere la mira e di prima piazzare il pallone che prima sbatte sulla traversa e poi si infila in rete28' - Manovra lenta e farraginosa della Juventus che non riesce ad alzare il baricentro18' - Stop a seguire sulla trequarti e tiro di potenza di Compagnon: Meli è ben posizionato12' - Cross di Leo deviato, Meli è costretto a impegnarsi per mettere in corner5' - OCCASIONE SUDTIROL, esce male Garofani, Moscati di testa da due passi, il portiere bianconero recupera e devia fuori- Via al match!