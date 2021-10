La Juve Under 23 perde 2 a 0 contro il Sudtirol. Brutta prestazione della squadra di Zauli che, al di là del risultato, non mette in campo né qualità né carattere. Di seguito le pagelle della partita:- Nella punizione che vale l'1 a 0 anticipa il passo e si fa beffare sul proprio palo, ma fa una buona partita e sul finale fa una parata che è il gesto tecnico più bello di tutta la partita- Testa bassa a caricare sulla destra, ma difficilmente riesce ad arrivare sul fondo e mettere il pallone nel mezzo- Stava facendo una buona partita, ma poi è costretto a uscire per un tremendo scontro di gioco con Broh (Dal 30'- Entra a freddo e gioca una buona partita: attento e ordinato)- Tra i pochi a salvarsi e strappare la sufficienza, una buona prova difensiva. Rimedia un infortunio al ginocchio dopo un intervento difensivo generoso (Dal 79' COMPAGNON s.v.)- Tanti errori, in fase di spinta non lo si vede mai e in marcatura arriva più volte in ritardo- Un buono spunto a inizio partita, che rimane un'oasi nel deserto- Qualche palla in verticale, alcuni palloni persi, non particolarmente brillante (Dal 46'- Non riesce a mettere la sua freschezza a servizio della squadra)- Oggi non c'è traccia - se non qualche sparuta giocata di qualità - del calciatore ammirato in Primavera- Ci prova, ma viene sovrastato dal centrocampo tirolese. prestazione grigia come il cielo sopra il terreno di gioco (Dal 64'- Carattere, concretezza: sfiora il gol in più di un'occasione e suona la sveglia a tutta la squadra)- Non riesce a festeggiare il rinnovo, si lascia risucchiare dall'apatia della manovra offensiva bianconera, senza riuscire ad accenderla con le sue accelerazioni (Dal 46'- Sbaglia clamorosamente un'occasione d'oro a inizio secondo tempo)- Un buon passaggio per Pecorino a inizio secondo tempo: questo è tutto ciò per cui si fa notare oggi- Poche idee e poco carattere della sua squadra: partita da mandare nel dimenticatoio