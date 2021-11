La Juventus Under 23 perde 2 a 1 contro il Sudtirol e viene eliminata dalla Coppa Italia di Serie C. Queste le pagelle del match:- Un'imprecisione a inizio partita, poi la solita prova di sostanza. Non ha colpe sui gol- Dalle sue parti il Sudtirol dilaga, da qui arrivano i due assist- Limita i danni, sul finale rimedia ottimamente ad un suo errore- Sui due gol del Sudtirol si fa anticipare in area dal diretto avversario- Si vede poco e nulla in spinta, ma è attento in copertura- Strappa la sufficienza con l'assist per Nicolussi Caviglia. Nel primo tempo è pigro e non segue la sovrapposizione di Davi, che serve l'assist. Nella ripresa cresce e riesce a rendersi pericoloso- Cuce il gioco, non perde palla, senza strafare fa una partita ordinata e prova tessere trame in mezzo a tanto caos (dal 59'- Rientra dopo quasi un anno di stop, 3 minuti e segna il 2 a 1. In pochi minuti dimostra di valere altri palcoscenici)- Ha il pregio di cercare sempre palla e chiedere sempre il pallone tra i piedi, ma sbaglia tantissime giocate e regala in più di un'occasione il possesso agli avversari (Dal 65'- Entra bene, senza spunti ma senza errori vistosi)- Prova a portare qualità alla manovra offensiva, si costruisce una buona occasione nel primo tempo (Dal 65'- Entra con la voglia di strafare, risulta irruento in più di un'occasione e non riesce a dare il suo contributo alla fase offensiva)- Crea un'occasione pericolosa nei primi minuti, poi scompare (Dal 59'- Questa volta non riesce la magia, non dà un apporto sufficiente alla manovra offensiva)- Come il sole sul cielo di Bolzano oggi: non si vede, nemmeno a sprazzi (Dal 75' CUDRIG sv)- Un buon secondo tempo non può cancellare un primo tempo dove mancano idee di gioco, intensità, creatività. La sua squadra esce male dalla doppia sfida contro il Sudtirol, e non solo per una questione di risultati