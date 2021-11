IL TABELLINOSudtirol-Juventus Under 23: 2-1Marcatori: (Odogwu 34', Candellon 41', Nicolussi Caviglia 63')Sudtirol (4-3-1-2): Meli; De Col (Curto 46'), Vinetot, Malomo, Davi; Gatto (Germoni 70'), Moscati, Fink (Broh 59'); Odogwu (Casiraghi 59'); Fischnaller (Heinz 83'), Candellone. A disp. Poluzzi, Lechi, Rover, Anyimah, Harasser, Mayr. All. JavorcicJuventus (4-4-2): Garofani; Leo, de Winter, Stramaccioni, Sersanti; Aké, Miretti (Nicolussi Caviglia​ 59'), Zuelli (Palumbo 65'), Compagnon (Sekulov 65'); Soulé (Da Graca 59'), Pecorino (Cudrig 76')​. A disp. Israel, Daffara, Anzolin, Leone, Barbieri, Boloca, All. ZauliAmmonizioni: Davi (S), Sersanti (J), de Winter (J)Arbitro: Sig. Costanza di Agrigento​