"La Juve mi segue? Si lo so mi fa piacere. Io la seguo su Tik Tok". Sono bastate poche parole rilasciate dal ritiro della propria nazionale da parte di Georgiyper riaccendere l'interesse dei tifosi bianconeri sulla trattativa che sta andando avanti per il suo possibile approdo, già a gennaio, alla corte di Massimiliano Allegri. E oggi più che mai la pista è percorribile perché da qualche giorno il centrocampista ucraino ha anche cambiato agente per agevolare un possibile addio. Ne scrive Calciomercato.com.