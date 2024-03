Sudakov, le parole su Juventus e Napoli

Sudakov parla della Juventus

La situazione per l'estate

domani sarà impegnato con la sua nazionale allo "Stadion Bilino Polje" di Zenica, in Bosnia-Erzegovina, contro i padroni di casa nella semifinale dei playoff per andare all'Europeo. E dal ritiro della nazionale ha rilasciato ai media locali importanti rivelazioni sul suo futuro che riguardando direttamente Napoli e Juventus."Galatasaray, Manchester City e Barcellona? Non so di trattative con loro. So però che, lo ha detto Sergei Anatolyevich Palkin", L'ad del club. "Certo, all'inizio ero un po' turbato, ma poi ho compreso le ragioni del club: non ho ancora dato tutto e vuole ovviamente ricavare di più dalla mia cessione", le dichiarazioni riportate dal Corriere dello Sport. La valutazione attuale di base - trattabile - supera i 50 milioni. "E così ho accettato di rinnovare fino all'inverno 2028 prolungando di altri 6 mesi, perché il mio contratto era fino all'estate, con un ingaggio superiore e condizioni molto convenienti: alcuni hanno detto che lo Shakhtar mi ha lanciato un osso, ma non è così. Parlano in maniera inappropriata. Comunque, Palkin ha detto che magariio mi fido di lui e del presidente".Sudakov ha poi parlato più specificatamente della Juventus: "Da quando è iniziata questa storia, ho anche cominciato a guardare le partite: il modo di giocare conta al 100% nella scelta del mio futuro.Ma per arrivare a certi livelli non è possibile che giochi solo nel 4-3-3 e nel 4-4-2. Devi essere un calciatore creativo, versatile, adattabile. Devi studiare ogni giorno".ll Napoli è il club che s'è mosso in maniera più concreta, a gennaio, scrive il quotidiano. Sicuramente anche quello con la maggiore disponibilità economica, il vero asso nella manica (e in banca) per convincere lo Shakhtar eChe Sudakov lo aveva cominciato a seguire sin da quando era a Castel Volturno, ci mancherebbe, ma che in questa prima fase alla Juve è concentrato a risolvere problemi di mercato coniugandoli inevitabilmente con quelli di budget e bilancio.