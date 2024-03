Intervenuto ai microfoni di Radio Marte il ds delloCarloè tornato a parlare della situazione di Georgiy, seguito anche dallain vista della prossima stagione. Ecco il suo commento: "Ho letto le dichiarazioni di Sudakov: riportano quello che aveva detto l’ad del club, cioè di un’offerta delpoi rifiutata. Gli azzurri sono interessati, senza dubbio, ma non sono i soli: tante squadre seguono il giocatore, soprattutto le inglesi, ma al momento non ci sono state altre offerte. Può ricoprire tutti i ruoli del centrocampo. Non è un incontrista ma può farlo con un centrocampo tecnico. Può giocare dietro la punta: la sua specialità è il passaggio filtrante. Il gioco dello Shakhtar ne esalta le caratteristiche: ovviamente vuole scegliere una squadra che possa mettere in risalto le sue qualità".