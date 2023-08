Cecilia Salvai alle prese con un piccolo acciacco è costretta ad accomodarsi in panchina in occasione della sfida di Wellington contro il Sudafrica. Anche Martina Lenzini che sembrava potesse avere questa volta una maglia da titolare. In mezzo alla difesa accanto ad Elena Linari spazio a Benedetta Orsi, esordiente. Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre:SUDAFRICA: Swart; Ramalepe, Gamede, Matlou, Dhlamini, Magaia, Motlhalo, Kgatlana, Seoposenwe, Mbane, Moodaly. Ct. Ellis. A disp: Magama, Cesane, Salgado, Makhubela, Dlamini, Kgadiete, Holweni, Molestsane, Kgoale, Shongwe.ITALIA (4-3-3): Durante; Di Guglielmo, Orsi, Linari, Boattin; Caruso, Giugliano, Dragoni; Beccari, Giacinti, Bonansea. Ct. Bertolini. A disp: Giuliani, Severini, Cantore, Girelli, Glionna, Baldi, Bartoli, Serturini, Lenzini, Greggi, Cernoia, Salvai.